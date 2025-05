Angelo Apruzzi ha 61 anni | Vivo in stazione a Macerata da 40 giorni Ho un gattino la mia vita è tutta qui

Angelo Apruzzi, 61 anni, vive da 40 giorni in un rifugio temporaneo a Macerata, accompagnato dal suo gattino. La sua vita è racchiusa in un giaciglio improvvisato, composto da un telo verde e qualche bancale, nascosto tra ruspe e oggetti da cantiere. Una realtà dura ma autentica che racconta storie di resilienza e speranza.

Macerata - Un telo verde, un filo, un foglio di plastica bianco e qualche bancale a terra con sopra coperta e cuscini. Un giaciglio nascosto tra ruspe e oggetti da cantiere all?interno della. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Angelo Apruzzi ha 61 anni: «Vivo in stazione a Macerata da 40 giorni. Ho un gattino, la mia vita è tutta qui»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Angelo Apruzzi ha 61 anni: «Vivo in stazione a Macerata da 40 giorni. Ho un gattino, la mia vita è tutta qui» - MACERATA - Un telo verde, un filo, un foglio di plastica bianco e qualche bancale a terra con sopra coperta e cuscini. Un giaciglio nascosto tra ruspe ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animal Crossing: New Horizons all'Università di Macerata

L’UNIVERSITÀ DI MACERATA E LA COMMUNITY ITALIANADANNO IL VIA A UNA SETTIMANA DI CACCIA AL TESOROSin dal suo arrivo su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons ha sempre offerto ai videogiocatori di ogni età e tipologia attività uniche ed esperienze sempre diverse, da vivere da soli o in compagnia.