Andrea Bocelli | “L’amicizia con Pavarotti nata da un litigio pazzesco Se oggi canto così è grazie a lui”

In un'intervista rivelatrice, Andrea Bocelli svela il suo legame con Luciano Pavarotti, nato da un litigio inaspettato. Il tenore condivide come quell'incontro abbia influenzato la sua carriera, puntando il focus sul passaggio a un'importante agenzia internazionale. Scopri i dettagli di questa storica amicizia e il percorso che ha portato Bocelli al successo.

AndreaBocelli spiega in un'intervista il passaggio a una delle agenzie internazionali più importanti del mondo, che organizza eventi di grandi artisti. Il cantante racconta poi uno dei momenti significativi della sua carriera: l'amicizia con Pavarotti. 🔗Leggi su Fanpage.it

