Andrea Bocelli | Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca ci incontrammo a Pesaro I miei figli non sono dei raccomandati Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo

Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco. Il 30 settembre, Bocelli si esibirà all'Arena di Verona per "Pavarotti 90", un concerto che celebra il 90° anniversario della nascita del grande maestro.

AndreaBocelli il prossimo 30 settembre sarà all?Arena di Verona per l?evento ?Pavarotti 90?. Un concerto che celebra l?anniversario della nascita del. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo»

