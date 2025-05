Ancora qui | Parigi Sébastien Deyzieu e l’Europa che cammina

Il 10 maggio, Parigi ha vissuto una giornata straordinaria, caratterizzata dalla presenza di migliaia di militanti uniti per onorare la memoria di Sébastien Deyzieu. In un clima di tensione, la capitale francese ha visto emergere un movimento silenzioso ma determinato, pronto a far sentire la propria voce nonostante la diffidenza e l'ostilità che aleggiano nell'aria. Questo corteo rappresenta un momento significativo per la memoria collettiva e il impegno sociale.

Roma, 12 mag – Parigi ci osserva con diffidenza, a tratti con aperta ostilità. Ma sabato 10 maggio, sotto un cielo limpido e un’aria pesante, il centro della capitale ha dovuto fare i conti con qualcosa che non si aspettava: la presenza silenziosa, disciplinata e determinata di migliaia di militanti venuti a ricordare SébastienDeyzieu.Al corteo di Parigi in memoria di SébastienDeyzieuLa storia di SébastienDeyzieu, giovane militante di 22 anni, si colloca tra quelle figure che per molti rappresentano simboli viventi della repressione politica. Il 7 maggio 1994 partecipò a una manifestazione organizzata da movimenti nazionalisti francesi, tra cui il GUD e le Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, contro le celebrazioni filoamericane previste per il 50º anniversario dello sbarco alleato. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ancora qui: Parigi, Sébastien Deyzieu e l’Europa che cammina

