Ancona l’arma nel beauty case assieme ai trucchi | denunciata una donna

Ancona, 12 maggio 2025 — La Questura di Ancona ha avviato un'importante operazione di dismissione, inviando oltre 200 armi al Cerimant dell’Esercito di Padova per la rottamazione. Tra i pezzi ritirati, 77 pistole, 108 fucili e 18 armi bianche, tra cui machete e sciabole. La Questura ha comunicato ufficialmente l'iniziativa, sottolineando l'impegno per la sicurezza pubblica e la riduzione delle ar

Ancona, 12 maggio 2025 — Sono oltre 200 le armi che sono state inviate dalla polizia della Questura di Ancona al Cerimant dell’Esercito di Padova per la rottamazione.Dettagli sulla rottamazione delle armiNel particolare, 77 pistole e 108 fucili, oltre a 18 armi bianche come machete, sciabole, coltelli. La notizia è stata data dalla stessa Questura con una nota. Allo stesso modo, stanno procedendo i quattro Commissariati di polizia della provincia su input del Questore Cesare Capocasa. In particolare, Jesi ha rottamato 102 armi, Senigallia 225, Osimo 123 e Fabriano 120.Problemi di custodia e sequestro di armiSempre secondo la nota dei poliziotti della Questura, nel corso di un controllo domiciliare, gli agenti hanno denunciato all’Autorità giudiziaria del capoluogo una donna rumena di 37 anni per omessa custodia di arma. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, l’arma nel beauty case assieme ai trucchi: denunciata una donna

Approfondimenti da altre fonti

Francesca Capuano teneva nel beauty-case la pistola con cui ha ucciso il padre? Cosa sappiamo dell’arma del delitto di Suzzara - SUZZARA (Mantova) – Il procuratore capo di Mantova Giulio Tamburini non la considera la prova regina (“Quella è la confessione” commenta) ma il ritrovamento della pistola che, con tutta probabilità, è l’arma del delitto di Suzzara, è un tassello importante nella ricostruzione dei fatti. L’arma, un revolver a tamburo calibro 22, non denunciata, con due proiettili in canna e tre bossoli, porta a Rosa Capuano, la figlia della vittima, arrestata mercoledì mattina. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Omicidio di Suzzara, arrestata Rosa Capuano. Una pistola nascosta nel beauty case, è l’arma del delitto? - Suzzara (Mantova), 6 marzo 2025 – Dopo mesi di indagini, mercoledì 5 marzo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Mantova, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Gonzaga e da quelli del Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato Rosa, la figlia di Francesco Capuano, ucciso a colpi di pistola nel garage della sua abitazione a Suzzara nel Mantovano, lo scorso 23 dicembre. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Francesco Capuano, freddato nel suo garage a Suzzara: la pistola trovata nel beauty-case della figlia - È stata trovata la pistola che sarebbe stata usata per uccidere Francesco Capuano, l'uomo freddato a dicembre nel suo garage a Suzzara (Mantova). L'arma era nel beauty-case della figlia.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ancona, l’arma nel beauty case assieme ai trucchi: denunciata una donna; Non solo rossetto e mascara, nel beauty case teneva anche una pistola. Denunciata una donna; Oltre 200 le armi ritirate dalla Polizia di Stato e rottamate, una donna denunciata perchè aveva l'arma in un beauty case e sospesi i titoli a due guardie giurate per uso di droga - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Guardia di Finanza Ancona, protocollo di intesa con Arpa Marche. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ancona, l’arma nel beauty case assieme ai trucchi: denunciata una donna - Sospese per droga due guardie giurate. Oltre 200 le armi inviate dalla polizia di Ancona, per la rottamazione al Cerimant dell’Esercito di Padova: 77 pistole e 108 fucili, 18 armi bianche come machete ... 🔗msn.com