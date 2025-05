Ancelotti quarto ct straniero della storia del Brasile Da Platero all'argentino Nunez | chi sono stati gli altri tre

Carlo Ancelotti diventa il quarto ct straniero della storia del Brasile, unendosi a un esclusivo club di allenatori. Prima di lui, vi sono stati Platero, Nunes e altri due grandi tecnici che hanno segnato la storia del calcio brasiliano. Scopriamo insieme chi sono questi tre illustri precedessori e il loro impatto sul calcio verdeoro.

Corriere dello Sport – Ancelotti via dal Real Madrid, sì al Brasile da ct: i dettagli - 2025-04-30 08:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere:Un pezzo alla volta, si sta ricomponendo il puzzle e il quadro si fa sempre più chiaro. E l’ultimo tassello porta il volto di Santiago Solari, dopo che erano apparsi, in ordine sparso, quelli di Imanol Algaucil, Xabi Alonso, quelli dei due intermediari, Alvaro Costa e Diego Fernandes, e, ovviamente, quello di Carlo Ancelotti, il grande protagonista del disegno. 🔗 Leggi su justcalcio.com

Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo per Ancelotti ct del Brasile - Fulmine a ciel sereno. Sembrava fatta per Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile, ma il Real Madrid rischia di far saltare l`accordo. Secondo Re... 🔗Leggi su calciomercato.com