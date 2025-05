Ancelotti passa dal Milan al Brasile | Sacchi e Baresi elogiano il tecnico internazionale

Nel panorama calcistico mondiale, Carlo Ancelotti conferma la sua grandezza passando dal Milan al Brasile. Sacchi e Baresi lodano il tecnico, sottolineando la sua carriera costellata di successi e abilità nel gestire nuove sfide. Questo approdo in Brasile rappresenta per Ancelotti un'opportunità per lasciare il segno anche a livello internazionale.

Vent’anni senza vincere il Mondiale sono tanti per una squadra come il Brasile, cinque volte campione e paese con più titoli vinti davanti a Italia e Germania (entrambe con quattro).