Ancelotti lascia il Real Madrid ora è ufficiale Chi allenerà | Il numero uno per i numeri uno

Carlo Ancelotti, dopo aver lasciato ufficialmente il Real Madrid, è il nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana. La Federcalcio brasiliana (CBF) ha celebrato la nomina, definendo Ancelotti una “leggenda del calcio” e sottolineando l’importanza storica di questo incontro tra due icone mondiali. Una nuova avventura attende il grande allenatore italiano.

Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile. Lo ha annunciato ufficialmente la Federcalcio brasiliana (CBF), celebrando l'arrivo dell'allenatore italiano come "una leggenda del calcio" e sottolineando il carattere storico della nomina: "Si uniscono due icone mondiali – ha dichiarato la CBF – i cinque volte campioni del mondo e il tecnico con il record più prestigioso nelle competizioni europee".La decisione della federazione verdeoro segna una svolta epocale: Ancelotti è il primo tecnico europeo nella storia recente a sedersi sulla panchina del Brasile, un incarico da sempre riservato a tecnici locali. L'annuncio è stato accolto con grande attenzione anche in Sudamerica, dove si scommette già sulla capacità del tecnico emiliano di riportare la Seleção al vertice del calcio internazionale.

