Ancelotti è il nuovo ct del Brasile | è ufficiale

Da giorni le parti si stavano avvicinando sempre di più, in questi minuti è arrivata l`ufficialità: Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile .. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile: “Il più grande allenatore della storia a capo della più grande squadra del pianeta” - La telenovela è arrivata al capitolo finale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile. Visto cosa è successo in passato e nelle ultime settimane, era d’obbligo temere ancora un colpo di scena. Questa volta però è arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale: “Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. 🔗 Leggi su ilfattoquotidiano.it

Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Brasile: ha firmato, sarà ct dal 26 maggio - La telenovela sembra essere arrivata al capitolo finale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile. Visto cosa è successo in passato e nelle ultime settimane, è d’obbligo temere ancora un colpo di scena. Questa volta però chi lo scrive ha una certa autorità: The Athletic, il portale sportivo del New York Times. E l’articolo firmato da David Ornstein riporta dettagli precisi: Ancelotti sarà il ct del Brasile a partire dal 26 maggio, il giorno dopo l’ultima partita di Liga con il Real Madrid. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it