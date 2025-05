Ancelotti CT del Brasile | ufficiale l’incarico a partire da maggio 2025

Carlo Ancelotti è stato ufficialmente nominato commissario tecnico del Brasile, con incarico a partire dal 26 maggio 2025. Dopo mesi di speculazioni, la Confederação Brasileira de Futebol ha confermato l'accordo, segnando un'importante svolta per la Seleção e per il rinomato allenatore italiano, pronto a guidare la nazionale verso nuove sfide.

Carlo Ancelotti sarà ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile. Dopo mesi di indiscrezioni, la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ha siglato l'accordo che porterà l'allenatore italiano alla guida della Seleção a partire dal 26 maggio2025, subito dopo il termine del campionato spagnolo.

Addio al Real Madrid, si apre l'era Ancelotti in Brasile

Dopo aver guidato per l'ultima volta il Real Madrid nella sfida conclusiva contro la Real Sociedad, Ancelotti inizierà la sua nuova avventura in panchina con la nazionale più titolata al mondo. Il passaggio è stato definito nei dettagli in una trattativa "cordiale", come riportato da The Athletic e confermato da Fabrizio Romano.