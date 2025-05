Ancelotti-Brasile ci siamo | è lui il nuovo ct della Nazionale Guiderà la squadra carioca ai Mondiali

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo ct della nazionale brasiliana, pronto a guidare la squadra carioca verso i mondiali. La sua avventura inizierà il 26 maggio, subito dopo la conclusione della Liga, rispettando gli impegni con il Real Madrid. Il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, esprime gratitudine per questo importante incarico.

La nuova avventura di Carlo Ancelotti come ct del Brasile inizierà il 26 maggio , il giorno dopo la fine della Liga. E’ lo stesso Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana, a far sapere che il tecnico «rispetterà i suoi impegni col Real Madrid fino alla fine del campionato» e ringrazia Florentino Perez e Josè Angel, rispettivamente numero uno e direttore generale dei blancos,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ancelotti-Brasile, ci siamo: è lui il nuovo ct della Nazionale. Guiderà la squadra carioca ai Mondiali

