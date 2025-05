Ancelotti Brasile adesso sì | è ufficiale! Il COMUNICATO della nazionale verdeoro

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Dopo settimane di speculazioni, è arrivato il comunicato della CBF che conferma la sua nomina. La scelta dell'esperto tecnico italiano segna un cambio di direzione per la verdeoro e promette di portare nuove speranze per il futuro del calcio brasiliano.

Si riapre Ancelotti-Brasile. Real, tutto pronto per l'arrivo di Xabi Alonso - Madrid, 9 maggio 2025 – La seconda era di Carlo Ancelotti al Real Madrid è giunta ai titoli di coda: dopo il ritorno nel 2021, a seguito dell'esperienza con l'Everton, il mister italiano è stato richiamato sulla panchina dei blancos, sovrascrivendo un contratto fino al 2024. Nel dicembre del 2023 è arrivato il rinnovo fino al 2026, ma Ancelotti concluderà la sua avventura con il Real Madrid con una stagione d'anticipo. 🔗 Leggi su sport.quotidiano.net

Corriere dello Sport – Ancelotti via dal Real Madrid, sì al Brasile da ct: i dettagli - 2025-04-30 08:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere:Un pezzo alla volta, si sta ricomponendo il puzzle e il quadro si fa sempre più chiaro. E l’ultimo tassello porta il volto di Santiago Solari, dopo che erano apparsi, in ordine sparso, quelli di Imanol Algaucil, Xabi Alonso, quelli dei due intermediari, Alvaro Costa e Diego Fernandes, e, ovviamente, quello di Carlo Ancelotti, il grande protagonista del disegno. 🔗Leggi su justcalcio.com