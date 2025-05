Anagni Storia in video Roma e i Giubilei

Un nuovo appuntamento del ciclo “Storia in video” dell’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale si svolgerà giovedì 15 maggio, alle 16:00, presso la biblioteca comunale “A. Labriola” di Anagni. La professoressa Flavia Colonna guiderà i partecipanti in una videoconferenza approfondita sul tema, proponendo uno sguardo innovativo e stimolante sulla storia locale e le sue connessioni con il presente.

