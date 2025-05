Anagni Musica&Teatro a Casa Barnekow

Unisciti a noi ad Anagni per Musica&Teatro presso la suggestiva Casa Barnekow! Sabato 17 maggio, ore 21:00, preparati a vivere "FLAMENCONCERT", un emozionante concerto-spettacolo dedicato al Flamenco, con la partecipazione di Sergio Varcasia alla chitarra e Paolo Monaldi... Un'esperienza indimenticabile ti attende!

Musica&Teatro in due serate assolutamente da non perdere ad Anagni, presso la splendida cornice di CasaBarnekow!La prima è.Sabato 17 maggio, ore 21:00FLAMENCONCERTUn concerto-spettacolo interamente dedicato al Flamenco, con Sergio Varcasia alla chitarra e Paolo Monaldi alle. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anagni, Musica&Teatro a Casa Barnekow

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anagni. Casa Barnekow pronta ad offrire un fine settimana tutto dedicato agli incontri letterari ne “Il Maggio dei Libri” - ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Si inizia Giovedì 8 Maggio alle ore 17.30: appuntamento con il Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri autore di “Cola Di Rienzo: Il tribuno del popolo che cercò di ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalit? di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi per? fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input .