ammanettarono e pestarono un ragazzo 2 poliziotti citati a giudizio

Due poliziotti della Volante di Milano sono stati citati a giudizio dalla Procura di Milano per lesioni personali aggravate nei confronti di un ragazzo di 28 anni. L'incidente, avvenuto il 19 novembre 2023, coinvolge l'ammanettamento violento del giovane e l'uso di una ricetrasmittente per picchiarlo. Sotto accusa i dettagli dell'episodio drammatico.

AGI - La Procura di Milano ha citato a giudizio due poliziotti della Volante di Milano per lesioni personali aggravate ai danni di un ragazzo che oggi ha 28 anni. Il 19 novembre 2023 gli agenti lo avrebbero ammanettato con violenza e picchiato con una ricetrasmittente. Dettagli dell'accusa Secondo il capo d'imputazione, letto dall'AGI, "dopo avere terminato l'inseguimento di M.G., nel frattempo fermatosi spontaneamente, M.M. dapprima lo sbatteva contro il muro, poi violentemente a terra a pancia in giù per ammanettarlo in posizione prona nonostante fosse tranquillo e ormai inoffensivo" e, in seguito, "lo colpiva con la ricetrasmittente più volte al lato destro della fronte" mentre l'altro agente, M.P. "lo teneva con forza fermo a terra e, in ogni caso, pur presente, non interveniva a interrompere la condotta violenta". 🔗Leggi su Agi.it