Amici 24 Luca Jurman infuriato per l’eliminazione di Nicolò | Momento di televisione squallido

Luca Jurman è infuriato dopo l'eliminazione di Nicolò Filippucci ad Amici 24, descrivendo il momento come un esempio di televisione squallida. Durante la semifinale, andata in onda sabato sera, l'artista ha espresso il suo rifiuto per la decisione dei giudici, ritenendola una grave ingiustizia nei confronti del giovane concorrente.

Dopo la sorprendente eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale, LucaJurman attacca duramente i giudici di Amici 24, considerando la decisione come una grande ingiustizia. Sabato sera è andata in onda la semifinale di Amici 24, e come da tradizione, le emozioni non sono mancate. Tra i sei concorrenti ancora in gara - Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, TriGNO, Antonia Nocca e Nicolò Filippucci - è stato proprio quest'ultimo a dover abbandonare la scuola a un passo dalla finale. Un verdetto che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, scatenando una vera e propria rivolta sui social, dove Nicolò è tra gli allievi più amati di questa edizione. Un verdetto che fa discutere: Nicolò fuori dalla finale di Amici 24 Ma a protestare non . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 24, Luca Jurman infuriato per l’eliminazione di Nicolò: “Momento di televisione squallido”

