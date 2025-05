Amelia | Meret meglio di Sommer ma ieri ha sbagliato Scudetto? Sono sicuro di una cosa

Marco Amelia, ex portiere e attuale allenatore del Sondrio, ha condiviso il suo pensiero sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter, esprimendo la sua preferenza per il portiere Meret. Nonostante un errore nell'ultima partita, Amelia rimane convinto delle sue qualità, rivelando le sue opinioni in un'intervista a Radio Kiss Kiss.

Le parole di Marco Amelia, allenatore del Sondrio ex portiere, sulla lotta Scudetto tra Napoli ed Inter in Serie A. Tutti i dettagli Marco Amelia ha parlato a Radio Kiss Kiss della lotta Scudetto tra Napoli ed Inter in Serie A. Meret – «Ho un debole per Meret che è uno dei più forti in Italia. Non mi .

