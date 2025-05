Ambiguità del governo armeno | tentativo di rivalsa oppure doppio gioco?

Il governo di Erevan, guidato da Nikol Pashinyan, ha intrapreso un percorso politico complesso e controverso, suscitando dubbi tra alleati internazionali e cittadini armeni. La sua strategia, oscillante tra un approccio conciliatorio verso Baku e tentativi di ripresa diplomatica, pone interrogativi sulla coerenza e l’efficacia della politica armena negli ultimi anni, rivelando tensioni interne e sfide esterne che richiedono un'attenta riflessione.

Il percorso politico battuto dal governo di Erevan negli ultimi anni si è snodato in direzioni diverse, lasciando perplessi non solo gli alleati internazionali, ma anche gli stessi cittadini armeni.Politica contraddittoria oppure bilanciata?Da tempo l'attività del governo di Nikol Pashinyan oscilla fra la ricerca di un appeasement con Baku e un'apparente tentativo di rivalsa diplomatica – e forse militare – contro l'Azerbaigian. A riprova di tale atteggiamento vi è l'aumento significativo del budget per la difesa: addirittura il 20% in più rispetto al 2024, arrivando al 6% del PIL. Questi numeri fanno sospettare che Erevan non tenda veramente alla stabilità nella regione, ma si prepari piuttosto a un altro round col suo storico nemico. Anche sul piano delle alleanze talvolta fa dei passi su strade che paiono opposte.