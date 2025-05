Ambesi | Musetti parte favorito con Medvedev ma ha un tabellone duro Sinner verso la rivincita con Cerundolo

Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha offerto la sua analisi sui temi attuali del tennis mondiale, focalizzandosi sul torneo di Roma al Foro Italico. Questo prestigioso evento sta per entrare nella sua fase decisiva, e nell'ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, si è discusso della recente vittoria di Lorenzo...

Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, si è pronunciato sui temi d’attualità del tennis mondiale. Tiene banco il torneo di Roma al Foro Italico. Uno degli eventi di maggior tradizione nel massimo circuito internazionale sta per entrare nella sua fase calda. Si è parlato di questo nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.La vittoria di Lorenzo Musetti contro lo statunitense Brandon Nakashima, che ha permesso al toscano di qualificarsi agli ottavi di finale sul rosso capitolino, ha colpito favorevolmente: “Si pensava fosse una partita alla portata per questo Musetti e, nei fatti, nei due incontri affrontati di palle break ne ha concesse molto poche, a differenza di quanto era accaduto a Montecarlo e a Madrid. Certo, in quei casi aveva avuto avversari più strutturati“. 🔗Leggi su Oasport.it