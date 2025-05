Amber Heard mamma di due gemelli l’annuncio | Da sola e secondo i miei tempi

Amber Heard, dopo un periodo turbolento segnato dalla battaglia legale contro Johnny Depp, ha annunciato con gioia di essere diventata mamma di due gemelli. L'attrice, ora distante dal mondo dello spettacolo, ha rivelato la notizia l'11 maggio, Festa della Mamma, dichiarando di aver intrapreso questo viaggio da sola e secondo i suoi tempi.

Archiviata la travagliata battaglia legale che l’ha vista contrapposta al suo ex marito Johnny Depp, AmberHeard sembra aver trovato la sua dimensione. L’attrice, da diverso tempo lontana dalle scene, si sta concentrando sulla famiglia: proprio l’11 maggio, giorno della Festa della mamma, ha annunciato la nascita dei suoi gemelli Agnes e Ocean.AmberHeard annuncia la nascita dei due gemelliAmberHeard ha scelto l’11 Maggio, Festa della mamma, per annunciare al mondo la nascita dei suoi gemellini. L’interprete di Aquaman ha postato uno scatto dei piedini dei piccoli insiemi a quelli della primogenita, nata nel 2021 grazie alla gestazione per altri: “Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi stanno riempendo il cuore. Quando ho avuto la mia prima bambina, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre. 🔗Leggi su Dilei.it