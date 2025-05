amber heard di nuovo madre da sola e nonostante i problemi di fertilità accoglie due gemelli

Amber Heard è di nuovo madre, accogliendo due gemelli, Agnes e Ocean, nonostante le sfide legate alla fertilità. Dopo Oonagh, nata da madre surrogata quattro anni fa, l'attrice ha condiviso la gioia della sua nuova maternità sul suo profilo Instagram, proprio nel giorno della Festa della Mamma. Una nuova avventura inizia per lei e la sua famiglia.

Dopo Oonagh, nata quattro anni fa da madre surrogata, Amber Heard ha annunciato di essere diventata di nuovo madre, questa volta di due gemelli, Agnes e Ocean. L’attrice, che aveva annunciato di aspettare un secondo bebè mesi fa, lo ha comunicato sul suo profilo Instagram proprio nel giorno della Festa della mamma. News Amber Heard è in attesa del suo secondo figlio. "Felicissima per sé e per Oonagh Paige" Secondo un portavoce la star americana al centro del processo con l'ex marito Johnny Depp sarebbe in attesa del secondo figlio, dopo Oonagh Paige,. “La festa della mamma 2025 sarà una di quelle che non dimenticherò mai – ha scritto Heard nella didascalia che accompagna il post, in cui si vedono i piedini dei neonati – Quest’anno sono euforica oltre le parole per il completamento della famiglia che ho cercato di costruire per anni. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it