amber heard annuncia la nascita dei gemelli ocean e agnes

La famiglia dell'attrice, ex moglie di Johnny Depp, si allarga con l'arrivo di due gemelli , Heard ha già una figlia di quattro anni, Oonagh, nata da madre surrogata. Amber Heard ha celebrato la festa della Mamma annuncia ndo la nascita dei gemelli Ocean e Agnes . L'attrice ha già una figlia di quattro anni, Oonagh, nata da madre surrogata. "La Festa della Mamma del 2025 sarà un giorno che non dimenticherò mai", ha esordito Heard in un sentito post su Instagram. "Quest'anno sono felicissima di celebrare il completamento della famiglia che ho cercato di costruire per anni. Oggi condivido ufficialmente la notizia che ho dato il benvenuto a due gemelli nella banda Heard ". Ha aggiunto: "Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi tengono le mani (e il cuore) occupati". . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

