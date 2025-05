Amacortona | la prima volta di un evento che unisce sport benessere e cultura

Unendo sport, benessere e cultura, la prima edizione di

La prima edizione di Amacortona si è conclusa con un grande successo, trasformando Cortona in un palcoscenico di sport, salute, benessere e celebrazione delle eccellenze locali. L’evento, tenutosi il 10 maggio 2025 presso il Complesso di Sant’Agostino, ha offerto un’esperienza immersiva che ha coinvolto un pubblico eterogeneo in un’ampia gamma di attività.Amacortona ha celebrato il legame tra il benessere personale e la valorizzazione del territorio cortonese, offrendo un programma ricco e diversificato. La giornata è stata animata da lezioni pratiche di autodifesa femminile con Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, esibizioni di freestyle con Dario Piantadosi e performance di danza moderna con Cristina Da Villanova, workshop sulla cura della bellezza con la Dottoressa Myriam Mazza e degustazioni di prodotti enogastronomici locali, coinvolgendo attivamente le scuole e le associazioni del territorio. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Amacortona: la prima volta di un evento che unisce sport, benessere e cultura - Arezzo, 12 maggio 2025 – La prima edizione di Amacortona si è conclusa con un grande successo, trasformando Cortona in un palcoscenico di sport, salute, benessere e celebrazione delle eccellenze locali.L'evento, tenutosi il 10 maggio 2025 presso il Complesso di Sant'Agostino, ha offerto un'esperienza immersiva che ha coinvolto un pubblico eterogeneo in un'ampia gamma di attività.Amacortona ha celebrato il legame tra il benessere personale e la valorizzazione del territorio cortonese, offrendo un programma ricco e diversificato. 🔗Leggi su lanazione.it

Amacortona: la prima volta di un evento che unisce sport, benessere e cultura - Arezzo, 12 maggio 2025 – Amacortona: la prima volta di un evento che unisce sport, benessere e culturaLa prima edizione di Amacortona si è conclusa con un grande successo, trasformando Cortona in un palcoscenico di sport, salute, benessere e celebrazione delle eccellenze locali. L'evento, tenutosi il 10 maggio 2025 presso il Complesso di Sant'Agostino, ha offerto un'esperienza immersiva che ha coinvolto un pubblico eterogeneo in un'ampia gamma di attività. 🔗Leggi su lanazione.it

Amacortona: la prima volta di un evento che unisce sport, benessere e cultura - "La prima edizione di Amacortona si è conclusa con un grande successo" spiegano gli organizzatori della manifestazione "trasformando Cortona in un palcoscenico di sport, salute, benessere e celebrazione delle eccellenze locali". L'evento, tenutosi il 10 maggio 2025 presso il Complesso di... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Amacortona: la prima volta di un evento che unisce sport, benessere e cultura; Stasera la community internazionale di Oroarezzo va a teatro per l’Opera. In scena, al teatro Petrarca, il “Gianni Schicchi”; Stelle dello Sport, della TV e della Cultura brillano ad Amacortona; Amacortona | la prima volta di un evento che unisce sport benessere e cultura. 🔗Cosa riportano altre fonti

Amacortona: la prima volta di un evento che unisce sport, benessere e cultura - La prima edizione di Amacortona si è conclusa con un grande successo, trasformando Cortona in un palcoscenico di sport, salute, benessere e celebrazione delle eccellenze locali. L'evento, tenutosi il ... 🔗msn.com

Amacortona: quando sport, benessere e bellezza celebrano l’anima di un territorio unico - l suggestivo Complesso di Sant’Agostino a Cortona si appresta a diventare il cuore pulsante di Amacortona, un inedito appuntamento che promette di intrecciare armoniosamente sport, salute e benessere. 🔗megamodo.com

AmaCortona: sport, benessere e bellezza celebrano un territorio - Il 10 maggio 2025 prenderà vita Amacortona, appuntamento che intreccia sport, salute e benessere in un'unica manifestazione che si svolgerà a Cortona, in Toscana, in uno dei luoghi più affascinanti ... 🔗tg24.sky.it