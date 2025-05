Alunni costretti a fare lezione in altri istituti perché nella loro scuola cadono pezzi di soffitto

Gli alunni delle medie della "Tiepolo", in piazza Ascoli a Milano, vivono da un anno un'odissea educativa, costretti a frequentare lezioni in altri istituti. La loro scuola, minacciata da pericoli strutturali con calcinacci che cadono dal soffitto, rimane abbandonata a un inghippo burocratico che rallenta le necessarie riparazioni. Una situazione inaccettabile per il futuro dei giovani studenti.

