Altopascio 2Pistoiese 1Altopascio (4-3-1-2) Pierallini; Sichi (dal 32’ st Bartelloni), Biagioni (dal 25’ st Negro), Meucci, Zanon (dal 19’ st Bruzzo); Lombardo, Bernardini, Atzeni (dal 19’ st Ivani); Rinaldini (dal 32’ st Barsi); Motti, Andolfi. A disp. Azioni, Belluomini, Carcani, Grossi. All. VenturiPistoiese (3-5-2) Cecchini; Accardi, Mazzei, Bertolo; Diodato (dal 25’ st Stickler), Basanisi (dal 22’ st Greselin), Maldonado, Boccia (dal 11’ st Grilli), Kharmoud (dal 40’ st Giometti); Simeri (dal 11’ st Sparacello), Pinzauti. A disp. Mosti, Donida, Maloku, Polvani. All. VillaARBITRO Vincenzi di BolognaMARCATORI Biagioni al 16’ pt, Meucci al 46’ pt, Mazzei al 27’ stNOTE Espulsi Maldonado al 2’ st, Mazzei al 44’ st, Bruzzo al 47’ stAltopascio Si chiude con una sconfitta la stagione regolare della Pistoiese, che affonda 2-1 contro il Tau Altopascio e viene condannata alla quinta posizione in classifica, che significa affrontare il Ravenna nella semifinale in programma tra sei giorni al ‘Benelli’. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Altopascio batte Pistoiese 2-1: arancioni in semifinale contro Ravenna

