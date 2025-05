altavilla irpina assolto imprenditore accusato di indebita percezione della naspi

Un imprenditore di Altavilla Irpina è stato assolto dall'accusa di indebita percezione della NASPI, dopo un processo che lo ha visto imputato per truffa aggravata ai danni dello Stato. La vicenda giudiziaria, avviata nel 2019, si è conclusa con una sentenza favorevole per l'imprenditore, scagionandolo dalle accuse sollevate contro di lui.

È terminata con una sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un noto imprenditore di AltavillaIrpina, imputato per truffa aggravata ai danni dello Stato per aver percepito, secondo l’accusa, indebitamente la NASPI per circa un anno.L’indagine prese avvio nel 2019. 🔗Leggi su Avellinotoday.it