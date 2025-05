Alluvione solo il 35% dei privati ha ottenuto i rimborsi | Legacoop scrive ai parlamentari romagnoli

A due anni dall'alluvione che ha devastato la Romagna, solo il 35% dei privati ha ottenuto i rimborsi. Legacoop Romagna scrive ai parlamentari locali, richiedendo un incontro per discutere in modo costruttivo le questioni urgenti e trovare soluzioni efficaci, evitando polemiche e trionfalismi. La cooperazione è fondamentale per affrontare questa sfida.

A due anni dall'Alluvione che ha sconvolto la Romagna, Legacoop Romagna chiede un incontro ai parlamentari del territorio per "affrontare i temi che ci paiono all'ordine del giorno di un lavoro che, se svolto assieme – senza polemiche, ma anche senza trionfalismi inutili, oltre che stucchevoli –.

