Alluvione Alice Buonguerrieri | Dal governo fondi record pulizia dei fiumi in ritardo

In breve da Zazoom:

Cesena, 12 maggio 2025 – Due anni dopo la devastante alluvione, l'onorevole Alice Buonguerrieri, presidente di Fratelli d'Italia di Forlì-Cesena, condivide il suo bilancio sulla faticosa ricostruzione. La situazione resta delicata e i cittadini affrontano ancora l'incubo dell'abbondanza d'acqua. Quali sono i passi compiuti e le sfide future? “Il primo pensiero va a chi vive nel timore di un nuovo disastro”, afferma

Cesena, 12 maggio 2025 – A due anni compiuti dalla tragedia dell’Alluvione, l’onorevole AliceBuonguerrieri, presidente di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena, stila il suo bilancio sulla complessa ricostruzione.Da dove partiamo, onorevole?“Il primo pensiero va a tutti coloro che vivono nel timore di poter finire di nuovo sott’acqua, cittadini che hanno abitazioni, terreni, aziende limitrofe ai fiumi già ripetutamente esondati in questi due anni e che ancora oggi costituiscono un serio pericolo per la presenza di detriti, fogliame e cataste di tronchi accumulati ai margini”.Avete segnalazioni in tal senso?“Tante e i sopralluoghi evidenziano tutti la stessa situazione: mentre i risarcimenti di competenza governativa fanno il loro corso, la messa in sicurezza del territorio, specie la pulizia dei fiumi di competenza esclusiva della Regione, è in grave ritardo”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, Alice Buonguerrieri: “Dal governo fondi record, pulizia dei fiumi in ritardo”

Su questo argomento da altre fonti

Buonguerrieri (FdI): "Governo vicino ai cittadini, 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione post alluvione" - “Plaudo una volta di più all'ennesima prova di vicinanza al territorio da parte del governo Meloni e ringrazio contestualmente il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per le importanti informazioni e conferme fornite oggi in aula”. Con queste parole la deputata di Fratelli d'Italia... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Alluvione, Buonguerrieri (FdI): "Il nuovo decreto legge del governo un'altra prova di ascolto e attenzione" - “Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, il governo Meloni offre l’ennesima prova di ascolto e attenzione concreta verso i nostri territori colpiti dall’alluvione. È una risposta forte e strutturata che rafforza la governance della ricostruzione, estende gli strumenti di... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Alluvione, aziende agevolate. Soddisfatta Alice Buonguerrieri - "Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni offre l’ennesima prova di ascolto e attenzione concreta verso i nostri territori colpiti dall’alluvione. È una risposta forte e strutturata che rafforza la governance della ricostruzione, estende gli strumenti di intervento e dà seguito alle esigenze che da tempo portavamo avanti a nome delle nostre comunità", ha dichiarato Alice Buonguerrieri, deputato romagnolo di Fratelli d’Italia. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alluvione, Alice Buonguerrieri: “Dal governo fondi record, pulizia dei fiumi in ritardo”; Alluvione, Buonguerrieri (FdI): Il nuovo decreto legge del governo un'altra prova di ascolto e attenzione; Alluvioni. Buonguerrieri (FdI): programma ricostruzione dimostra lungimiranza Governo; Alluvione, Buonguerrieri (FdI): intervento del governo tempestivo e necessario. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Alluvione, Alice Buonguerrieri: “Dal governo fondi record, pulizia dei fiumi in ritardo” - La deputata FdI: ricostruzione privata, chiuse 3.661 pratiche per oltre 167 milioni. “Un altro miliardo per la messa in sicurezza del territorio, ma la sinistra spenda” ... 🔗msn.com

Alluvione, aziende agevolate. Soddisfatta Alice Buonguerrieri - "Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni offre l’ennesima prova di ascolto e attenzione concreta ... 🔗msn.com

ALLUVIONI, BUONGUERRIERI (FDI): PROGRAMMA RICOSTRUZIONE DIMOSTRA LUNGIMIRANZA - Roma, 30 apr - "Il programma straordinario da un miliardo di euro per la ricostruzione nelle regioni colpite dai recenti eventi meteorologici, tra cui l’Emilia-Romagna dimostra la continua azione conc ... 🔗9colonne.it