allevamento verona inaugurato l impianto fotovoltaico da 1 mwp di potenza

È stato ufficialmente inaugurato l'impianto fotovoltaico

Colleferro, inaugurato il nuovo impianto di videosorveglianza dell'area Pip - Ieri sera è stato ufficialmente inaugurato il ????? ???????? ?? ????????????????? dell'???? ?.?.?., un importante passo avanti per la sicurezza del nostro territorio. Il sistema conta 17 ????? ?????????? ?? ?????? ???????????, in grado di monitorare costantemente l'area con un livello di...

San Siro Inter, spuntano i tempi di costruzione dell'impianto! Quando verrà inaugurato - di RedazioneSan Siro Inter, spuntano i tempi di costruzione dell'impianto! Quando verrà inaugurato: c'è una data cerchiata in rossoCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo la deposizione della proposta di acquisto avvenuta nella giornata di ieri, è ufficialmente partito in casa Milan e Inter l'iter per la costruzione del nuovo San Siro.A tal proposito, scrive La Rosea, l'affare complessivo, tra la realizzazione del nuovo impianto e la rifunzionalizzazione di San Siro, è stimato in oltre un miliardo.