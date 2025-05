Allevamento e laboratori ecco gli alpaca più sereni

In breve da Zazoom:

Cinigiano (Grosseto), 12 maggio 2025 – Gli alpaca più apprezzati d’Europa abitano a Sasso d’Ombrone, presso l’allevamento 'Albus Alpacas' di Cecilia Scheggi. Qui è possibile vivere esperienze uniche come passeggiate con gli alpaca, trekking immersivi e visite guidate. Inoltre, l’allevamento offre gratuite sessioni di alpaca terapia per i più fragili, collaborando con cooperative sociali per progetti e laboratori significativi.

Cinigiano (Grosseto), 12 maggio 2025 – Dove vivono gli alpaca più e meglio recensiti d’Europa? A Sasso d’Ombrone e sono gli alpaca dell’Allevamento ’Albus alpacas’ di Cecilia Scheggi dove si praticano passeggiate con l’alpaca, alpaca trekking, visite guidate, comprese esperienze gratuite di alpaca terapia dedica ai più fragili e progettilaboratori in sinergia con cooperative sociali del territorio. “Quando ho iniziato Albus alpacas nel 2020, a 25 anni – dice Cecilia Scheggi –, non pensavo certo a una classifica europea. Volevo solo creare qualcosa di vero. Qualcosa dove gli animali venissero amati davvero. Dove ogni persona che entrava trovasse pace, contatto, ascolto. Oggi scopro che siamo l’attività con alpaca più recensita e meglio recensita d’Europa, e mi si riempie il cuore. Perché dietro singola recensione ci sono ogni persone che hanno vissuto qualcosa, che hanno sentito qualcosa, che hanno scelto di raccontarlo”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allevamento e laboratori, ecco gli alpaca più sereni

Le notizie più recenti da fonti esterne

I reperti del delitto di Garlasco distrutti dal tribunale, quali prove non si trovano più: al setaccio anche i laboratori del Ris - Il pigiama di Chiara Poggi sporco di sangue non c’è più nel magazzino del tribunale di Pavia. Così come altri reperti del delitto di Garlasco, andati distrutti ormai nel 2022. Nell’ufficio corpi di reato lo spazio è risorsa preziosa. E come spesso accade per casi con sentenza definitiva, soprattutto dopo tanti anni, in tribunale hanno dovuto sgomberare gli scaffali per le prove di casi più recenti. 🔗Leggi su open.online

Breaking bad all'italiana: scoperto uno dei più grandi laboratori clandestini di metanfetamina - AGI - La Polizia di Stato di Novara ha arrestato un ragazzo italiano di 22 anni, studente universitario, per il reato di produzione di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di Novara, sezione narcotici, dopo alcuni mesi di indagine è riuscita ad individuare uno studente universitario con la passione per la chimica che, all'interno della propria abitazione, nel quartiere Sant'Antonio di Novara, aveva allestito un vero e proprio laboratorio clandestino per la produzione di metanfetamina e numerose altre droghe sintetiche. 🔗Leggi su agi.it

Amalfi Junior Summer Camp: laboratori, escursioni e divertimento per i più piccoli - L’estate è più divertente ad Amalfi, tra laboratori didattico-ricreativi, escursioni e gite fuori porta alla scoperta delle bellezze della Costa di Amalfi, giochi di squadra all’aperto e in riva al mare. Ritorna l’appuntamento più atteso dai bimbi, che segna l’inizio dell’estate: l’Amalfi Junior Summer Camp, l’attività di animazione socio culturale dedicata ai più piccolini di età compresa tra i 4 e gli 10 anni, promossa dall’Amministrazione comunale di Amalfi (Salerno) guidata dal sindaco Daniele Milano. 🔗Leggi su ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allevamento e laboratori, ecco gli alpaca più sereni; L’allevamento di alpaca con le migliori recensioni d’Europa? In Maremma: «Vi racconto il perché del successo»; Basilicata Alpaca, l’allevamento dove si impara a conoscere “l’oro delle Ande”; Trekking con gli Alpaca: ecco dove in Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Allevamento e laboratori, ecco gli alpaca più sereni - Secondo le recensioni l’Albus Alpacas è il migliore in Europa. Scheggi: “Mi riempie il cuore, perché qui pensiamo solo al loro benessere” ... 🔗msn.com

Albus Alpaca da record: l’allevamento di alpaca più e meglio recensito d’Europa è in Maremma - Albus Alpaca, di Cecilia Scheggi, a Sasso d'Ombrone, in provincia di Grosseto, è l'allevamento più recensito d'Europa ... 🔗grossetonotizie.com

In Italia si vedono sempre più allevamenti di alpaca - mettendo su il primo allevamento di alpaca in Italia. Da allora di attività simili alla sua in Italia ne sono state aperte moltissime: non solo perché con il loro collo lungo, il pelo soffice e ... 🔗ilpost.it