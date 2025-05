Allenatore Milan Suwarso blinda Fabregas | State tranquilli nessun pericolo che …

Mirwan Suwarso, presidente del Como, chiarisce la situazione riguardante Cesc Fabregas, allenatore recentemente accostato al Milan. Durante le sue dichiarazioni, Suwarso ha rassicurato i tifosi, affermando che non c'è alcun pericolo che Fabregas lasci il club, sottolineando la stabilità e l'impegno dell'ex campione spagnolo.

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Cesc Fabregas, Allenatore accostato al Milan

