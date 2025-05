Allenati dal tecnico più vincente | il Brasile annuncia Ancelotti

Il Brasile ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico, a partire da giugno. Questo segna un traguardo storico, poiché Ancelotti diventa il primo allenatore italiano a guidare i leggendari verdeoro, promettendo un rinnovato slancio verso successi futuri. La sua esperienza e abilità potrebbero portare la nazionale a nuovi trionfi.

A partire da giugno Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile : un traguardo storico anche per il nostro Paese, si tratta del primo italiano nella storia ad allenare i verdeoro 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il tecnico "più vincente del mondo" è il nuovo allenatore della Nazionale del Brasile - AGI - Adesso è ufficiale: "la più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo". Così la federazione calcistica brasiliana ufficializza, sui suoi canali social, l'arrivo di Carlo Ancelotti come commissario tecnico della nazionale verdeoro. Ancelotti, ha spiegato il presidente della CBF Ednaldo Rodrigues, guiderà il Brasile fino ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su agi.it

Ora o mai più, Loredana Errore ha un problema tecnico ma Alex Britti la bacchetta: “La stai buttando in caciara” - Nel corso della finale di Ora o mai più di sabato 1 marzo 2025 non mancano le critiche ai concorrenti del talent condotto da Marco Liorni. Stavolta a farne le spese è stata Loredana Errore che si è esibita per la prima volta nel suo inedito “In un abbraccio”. L’ex allieva di Amici è stata... 🔗Leggi su europa.today.it