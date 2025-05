Allegri non solo Serie A | anche una big estera pensa all’ex Juventus Novità sul futuro del tecnico

Massimiliano Allegri potrebbe non rimanere in Serie A, con l'Atletico Madrid che sembra essere una delle big estere interessate al suo profilo. Le novità sul futuro dell'ex allenatore della Juventus si fanno sempre più intriganti, alimentando le speculazioni sul mercato e le sue possibilità di rientro nel calcio internazionale.

Allegri, non soloSerie A: anche una big estera ci pensa in vista della prossima stagione. Le NovitàNon solo la Serie A per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Elgoldigital, infatti, l’ex tecnico della Juventus piacerebbe all’Atletico Madrid. I Colchoneros iniziano a pensare al dopo Simeone ed in cima alla lista ci sarebbe proprio l’allenatore toscano, fermo dalla scorsa stagione dopo l’addio ai bianconeri. Per il momento, comunque, la preferenza del tecnico è per il ritorno in Italia. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri, non solo Serie A: anche una big estera pensa all’ex Juventus. Novità sul futuro del tecnico

Cosa riportano altre fonti

Allegri, clamorosa decisione: ritorno in Serie A sempre più vicino. Quella big potrebbe riprenderlo nonostante l’esonero - Allegri, pronto al grande ritorno in Serie A: clamorosa indiscrezione dove una big potrebbe ingaggiarlo senza problemi. L’indiscrezione Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, cresce sempre di più la possibilità di vedere Massimiliano Allegri ritornare in Serie A: dove addirittura una big italiana è pronta a fare sul serio per ingaggiarlo senza problemi. Ritorno […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Allegri, ritorno vicino? Arrivano nuove conferme sull’ex Juve: è il nome in pole per la panchina della big di Serie A. Ultime - di Redazione JuventusNews24Allegri, ritorno vicino? L’ex Juve sarebbe in pole per la panchina del Milan, nuove conferme: tutti gli aggiornamentiSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in pole per la sostituzione di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è Massimiliano Allegri. L’ex Juve, attualmente libero dopo l’ultima esperienza in bianconero, sarebbe il preferito del club rossonero. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Colpo di scena Allegri, addio Serie A: spunta la big europea - Sta per giungere ad una svolta il futuro di Allegri. L’ex Juventus, cercato da Roma e Milan, piace ad una big europea.Durerà lo spazio di qualche altra settimana il periodo di riposo di Massimiliano Allegri, intenzionato a rimettersi in gioco dopo il turbolento addio alla Juventus consumatosi un anno fa. Il 57enne originario di Livorno, in questi mesi, ha ricevuto diverse proposte provenienti dall’Arabia Saudita: a cercarlo è stato soprattutto l’Al-Ahli che, tramite alcuni intermediari, ha fatto sapere di essere pronto a ricoprirlo d’oro e a mettergli a disposizione una rosa di grande ... 🔗Leggi su tvplay.it

Le big di Serie interessate ad Allegri? Le "mosse" a fine stagione - Attualmente senza squadra in seguito alla fine dell'avventura alla Juventus, Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino delle big di Serie A in vista della prossima stagione. Come riportato ... 🔗tuttojuve.com

Allegri ha messo la firma, annuncio in diretta: è fatta - Massimiliano Allegri è il nome caldo per la panchina della big: in diretta arriva l'annuncio, ormai è tutto fatto ... 🔗blitzquotidiano.it

Niente Milan e Roma: ritorno a sorpresa per Allegri - Svolta nel futuro di Massimiliano Allegri: torna in Serie A, niente da fare per il Milan e per la Roma, le ultime ... 🔗stopandgoal.net