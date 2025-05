Alle guardie giurate la vigilanza sui treni

In breve da Zazoom:

Il sistema della vigilanza privata rappresenta un alleato strategico per le istituzioni pubbliche nella sicurezza del trasporto ferroviario. Analogamente a quanto già avviene in contesti come aeroporti, porti e tribunali, la collaborazione con la vigilanza privata consente di ottimizzare le risorse, permettendo alle forze dell'ordine di concentrarsi su compiti più complessi e strategici, garantendo così una protezione efficace e tempestiva per i cittadini.

IL SISTEMA DELLA vigilanza privata può certamente proporsi come partner delle istituzioni pubbliche preposte alla sicurezza del trasporto ferroviario, esattamente come avviene da anni negli aeroporti, nei porti e nei tribunali: parlo di attività sussidiarie alla sicurezza pubblica delegate alla vigilanza privata per consentire Alle forze dell’ordine di dedicarsi a servizi più complessi". Tullio Mastrangelo (nella foto), presidente dell’Associazione Nazionale Istituti di vigilanza Privata, sintetizza così la sua proposta di impiegare le guardiegiurate a bordo dei treni per prevenire e mitigare gli atti di violenza contro le persone e il materiale ferroviario. La proposta è presentata il 5 maggio in occasione di un convegno in Confcommercio a Milano."Nel sistema del trasporto ferroviario, in particolare nelle grandi stazioni di Milano e Roma, operano già istituti di vigilanza con guardiegiurate e personale non armato per dare assistenza ai viaggiatori e prevenire reati – precisa Mastrangelo – A bordo dei treni sono state fatte sperimentazioni, in particolare da Trenord, grazie soprattutto ad un intervento-deroga alla normativa che consente di viaggiare “armati” a bordo treno esclusivamente agli appartenenti Alle forze dell’ordine in servizio. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Alle guardie giurate la vigilanza sui treni"

Se ne parla anche su altri siti

Guardie giurate sui treni per garantire la sicurezza: l'ipotesi in campo - Convegno lunedì 5 maggio nella sede milanese di Confcommercio. Previsto intervento del ministro Salvini. Presenti i vertici di Fwerrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord, Italo e Atm, oltre ai vertici militari e società di vigilanza 🔗Leggi su ilgiornale.it

L'Ugl torna a chiedere interventi a prefettura e questura per l'aumento di personale di guardie giurate in ospedale - «Dopo mesi di promesse non mantenute l’Ugl Sicurezza Civile torna a chiedere alla prefettura e alla questura di intervenire relativamente all’aumento del personale richiesto per svolgere i normali servizi di vigilanza nell’ospedale di Pescara».È quanto si legge in una nota della sigla sindacale... 🔗Leggi su ilpescara.it

Tenta furto in un'azienda di Sannicandro: ladro fugge all'arrivo delle guardie giurate - Un furto è stato sventato in un'azienda di serramenti a Sannicandro, nel Barese. Un uomo, nella nottata di sabato, si è introdotto nell'area dello stabilimento, squarciando la recinzione esterna con attrezzi da scasso.I suoi movimenti sono stati notati dalla Centrale Operativa di Sicuritalia... 🔗Leggi su baritoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Alle guardie giurate la vigilanza sui treni; Guardie giurate sui treni per garantire la sicurezza: l'ipotesi in campo; Guardie giurate sui treni? L’ipotesi sul tavolo per rafforzare la sicurezza ferroviaria; Sorveglianza e protezione dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie: 200 guardie giurate per Sicuritalia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Alle guardie giurate la vigilanza sui treni" - "IL SISTEMA DELLA VIGILANZA privata può certamente proporsi come partner delle istituzioni pubbliche preposte alla sicurezza del trasporto ferroviario, ... 🔗msn.com

Guardie giurate sui treni per garantire la sicurezza: l'ipotesi in campo - Convegno lunedì 5 maggio nella sede milanese di Confcommercio. Previsto intervento del ministro Salvini. Presenti i vertici di Fwerrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord, Italo e Atm, oltre ai vertici ... 🔗msn.com

E' un bel lavoro fare la guardia giurata? Le opinioni di chi lo fa attualmente - Le testimonianze raccolte su forum dedicati e portali del settore restituiscono un quadro disilluso sulle guardie giurate ma non privo di dignità. 🔗businessonline.it