Alle 15 Sinner-De Jong agli Internazionali d’Italia – Il match in diretta

Oggi, lunedì 12 maggio, Jannik Sinner torna a far vibrare il pubblico agli Internazionali d'Italia, affrontando l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo una lunga sospensione per il caso Clostebol, il numero uno al mondo è pronto a dimostrare la sua superiorità sul campo. Segui il match in diretta!

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agliInternazionali d'Italia e oggi, lunedì 12 maggio, sfida l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il numero uno al mondo, rientrato dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, ha eliminato nel turno precedente l'argentino Mariano Navone. Sinner-De Jong, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

