Allarme furti nei cimiteri | Epigrafe staccata rubati persino angioletti e foto dei defunti

In breve da Zazoom:

Negli ultimi tempi, i cimiteri della Bassa stanno vivendo un preoccupante aumento di danneggiamenti e furti. Un inquietante episodio si è verificato al cimitero di Reggiolo, dove la tomba di una coppia di coniugi è stata vandalizzata. Il familiare ha denunciato il distacco dell’epigrafe dalla parte frontale del loculo, lasciando la commemorazione in uno stato di totale abbandono e sgomento.

Sono sempre più frequenti danneggiamenti e furti a tombe dei cimiteri della Bassa. Un doppio vergognoso episodio si è verificato nei giorni scorsi al cimitero di Reggiolo. Il primo lo ha segnalato il familiare di una coppia di coniugi, i cui resti sono tumulati in un loculo. Qualcuno ha preso di mira la parte frontale della tomba, staccando l’Epigrafe che vi era poggiata, lasciando praticamente il vuoto, senza nomi e foto."Un atto davvero ignobile. Già nei giorni di Natale qualcuno aveva fatto sparire un piccolo alberello che si trovava davanti alla tomba. Abbiamo lasciato perdere. Ma ora, oltre ai fiori e ai bigliettini che erano stati lasciati dalle nipoti, è stata staccata anche l’Epigrafe. Non ci sono parole. Chi ha compiuto questo gesto deve solo vergognarsi".E una donna segnala il furto della foto del padre: "Un gesto avvenuto non solo nell’agosto 2023, ma anche il giorno del suo anniversario di nascita, il 6 maggio scorso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme furti nei cimiteri: "Epigrafe staccata, rubati persino angioletti e foto dei defunti"

Se ne parla anche su altri siti

Furti e allarme sicurezza al Levante, i cittadini in assemblea: "Pronta la petizione, ci sentiamo abbandonati" - Da mesi episodi di furto e una sensazione di insicurezza accompagnano la vita dei residenti di Madonna del Freddo/Levante. Dopo la creazione di un gruppo Whatsapp per garantire una comunicazione in tempo reale su tutto ciò che accade nel quartiere e il lancio di una petizione indirizzata al... 🔗Leggi su chietitoday.it

In Campania delitti in calo ma è allarme per furti nelle case - Tempo di lettura: 2 minutiC’è un dato, sul fronte della sicurezza in Campania, che sta creando un particolare allarme sociale ed è quello dei furti nelle abitazioni. Lo ha sottolineato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza. “I dati complessivi della delittuosità in Campania sono in flessione rispetto 2023 – ha spiegato il prefetto – il 2024 registra una flessione del -5. 🔗Leggi su anteprima24.it

Allarme furti senza fine: rubano anche nella casa del parroco di Salvitelle - Ancora furti, questa volta nel piccolo borgo di Salvitelle. I malviventi hanno "visitato" almeno due abitazioni.I colpiAncora una volta i ladri sono entrati nelle abitazioni e hanno portato via soldi e gioielli. In un caso sono anche entrati nella dimora del parroco del paese. L'allarme... 🔗Leggi su salernotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Allarme furti nei cimiteri: Epigrafe staccata, rubati persino angioletti e foto dei defunti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Allarme furti nei cimiteri: "Epigrafe staccata, rubati persino angioletti e foto dei defunti" - Inquietanti episodi al camposanto di Reggiolo segnalati alle forze dell’ordine. Lo sdegno delle famiglie colpite: "Tutto questo è una pugnalata". I cittadini ora chiedono l’installazione di telecamere ... 🔗msn.com

Cagliari, allarme al cimitero di San Michele: tombe profanate - La terribile scoperta è stata fatta da un cittadino bosniaco: la tomba di un suo caro, nel cimitero di San Michele a Cagliari, è stata profanata. Da lì l’allarme ad altri connazionali e la conferma di ... 🔗msn.com

Arrestato ladro seriale di rame nei cimiteri - Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Sala Baganza. I furti sono stati commessi dal 29 settembre al 7 dicembre dello scorso anno. Il 54enne individuava un cimitero isolato, privo di ... 🔗reggionline.com