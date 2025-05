Allarme a Tolentino lavori di demolizione post sisma di un edificio | i calcinacci investono e danneggiano due case vicine Una famiglia costretta a dormire fuori

Allerta a Tolentino per un incidente durante i lavori di demolizione post-sisma di un edificio. I calcinacci caduti hanno danneggiato gravemente due abitazioni vicine, costringendo una famiglia a cercare rifugio altrove. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Bezzi, nel centro storico della cittadina.

Tolentino - Allarme oggi intorno alle 18.30 in via Bezzi, nel centro storico di Tolentino. Durante i lavori di demolizionepostsisma di un edificio, calcinacci e detriti sono finiti su due case. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Allarme a Tolentino, lavori di demolizione post sisma di un edificio: i calcinacci investono e danneggiano due case vicine. Una famiglia costretta a dormire fuori

Su questo argomento da altre fonti

Allarme a Tolentino, lavori di demolizione post sisma di un edificio: i calcinacci investono e danneggiano due case vicine. Una famiglia costretta a dormire fuori - TOLENTINO - Allarme oggi intorno alle 18.30 in via Bezzi, nel centro storico di Tolentino. Durante i lavori di demolizione post sisma di un ... 🔗msn.com

Crollo durante i lavori di demolizione: evacuata una famiglia - Un crollo improvviso si è verificato a Tolentino durante un intervento di demolizione programmato. Attimi di paura e danni agli edifici prospicienti. Evacuata una famiglia di quattro persone, con due ... 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'allarme dei medici: Hanno fatto feste a Capodanno, ma non lo dicono!

La paura di essere chiusi per 10 giorni nei muri di casa, rallenta il tracciamento dei contatti, anello fondamentale per fermare il decorso del virus tracciando gli stretti contatti dei positivi.