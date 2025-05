Allarme a Cividate Camuno | l’acqua non è più potabile

Cividate Camuno si trova ad affrontare un'emergenza sanitaria: l'acqua potabile è stata dichiarata non conforme agli standard di qualità. A seguito di un'analisi condotta da Ats della Montagna, sono stati riscontrati valori superiori ai limiti consentiti presso l'impianto di via Cere. La notizia, comunicata dalla stessa Ats, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che dovrà fare i conti con questa difficile situazione fino a data da definire.

CividateCamuno, 12 maggio 2025 – Acqua non potabile fino a data da definire a CividateCamuno, nella bassa Valle Camonica. Lo ha stabilito un’analisi condotta da Ats della Montagna, che ha riscontrato valori superiori ai limiti consentiti nell’impianto di via Cere.A ricevere la comunicazione da parte di Ats della Montagna dove si avvisa che l’acqua “non è conforme agli standard di qualità fissati dal decreto legislativo 182023, è stato il sindaco Alessandro Francesetti, che ha immediatamente firmato un’ordinanza in cui si ordina ai cittadini di bollire l’acqua prima di usarla a scopo alimentare.Le verifiche tecniche sono già partite per individuare le cause dell’anomalia e ripristinare la regolare potabilità. Fino a nuovo avviso, la precauzione della bollitura rimane obbligatoria. Intanto, la vicenda riaccende i riflettori sul problema idrico non solo a CividateCamuno, ma in tutta la zona. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme a Cividate Camuno: l’acqua non è più potabile

Se ne parla anche su altri siti

Acqua per uso irriguo, l'allarme degli agricoltori pugliesi: “Prezzo raddoppiato, è una mazzata” - "Non è possibile pagare l’acqua ad uso irriguo come se fosse petrolio. Agli agricoltori pugliesi, dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, sono arrivate le cartelle di pagamento per il conguaglio del servizio irriguo per l’anno 2022: le tariffe trasmesse agli utenti nella compilazione della... 🔗Leggi su baritoday.it

Bombe d’acqua in Toscana: il consumo del suolo alza il rischio. L’allarme dell’Autorità di bacino - "Il cambiamento climatico è una realtà di cui dobbiamo prendere atto", ma anche "perché c'è un aumento di consumo di suolo". Lo ha affermato Gaia Checcucci, segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, che ha firmato un accordo con l'Università di Firenze per aggiornare e ampliare la mappa della pericolosità da alluvioni improvvise ('flash flood'), con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climaticiL'articolo Bombe d’acqua in Toscana: il consumo del suolo alza il rischio. 🔗Leggi su .com

L'acqua del lago ribolle, allarme fuga di gas a Como - Questa mattina, intorno alle 10.30, i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio a Como sono intervenuti lungo la via per Cernobbio, in direzione dell'omonimo paese, in seguito a una segnalazione riguardante una possibile fuga di gas... 🔗Leggi su quicomo.it

Allarme a Cividate Camuno: l’acqua non è più potabile; I danni del maltempo: strade chiuse ed esondazioni; Litiga con la sorella e poi scompare: lo trovano morto nel fiume; Bienno: trovato un corpo lungo il torrente Grigna. È di Augusta Vanotti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Allarme a Cividate Camuno: l’acqua non è più potabile - Cividate Camuno, 12 maggio 2025 – Acqua non potabile fino a data da definire a Cividate Camuno, nella bassa Valle Camonica. Lo ha stabilito un’analisi condotta da Ats della Montagna, che ha ... 🔗ilgiorno.it