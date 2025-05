Alla scoperta dei giardini segreti di Forlì, torna Zardin con 40 aperture straordinarie. Questa sesta edizione del festival invita a esplorare i giardini e i cortili più affascinanti del centro storico, svelando quasi 40 luoghi incantevoli, dai palazzi storici alle residenze private, per un weekend di bellezza e cultura da non perdere.

Alla scoperta degli scorci segreti del borgo incantato sul lago - Un borgo incantato tutto da scoprire. Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, occasione per scoprire luoghi unici, meno conosciuti e solitamente inaccessibili del nostro territorio. Il 2025 è un anno particolare per il Fai, che compie 50 anni e sceglie, attraverso il... 🔗 Leggi su leccotoday.it

Ex miniere e poli industriali sono mete sempre più attrattive. Perché le visite puntano alla scoperta di siti poco noti, manufatti e raccolte d’arte. E ai segreti delle produzioni d’eccellenza made in Italy - Hanno cominciato gli inglesi negli anni Cinquanta e presto il turismo industriale esploderà anche in Italia. «In Gran Bretagna e nel nord Europa il fenomeno riguarda soprattutto le vecchie fabbriche musealizzate, mentre nel Belpaese piace l’industria attiva» dice Jacopo Ibello, autore di Guida al turismo industriale (Morellini Editore). Il motivo? Le fabbriche raccontano storie, aprono le porte dei musei d’impresa e dei poli produttivi nel Paese in cui la bellezza si trasferisce agli oggetti e ai luoghi in cui si costruiscono. 🔗Leggi su iodonna.it