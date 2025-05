Alla Reggia di Caserta l’arte di Per Barclay si specchia nell’Abisso

...un'esperienza immersiva e sensoriale. Attraverso l'uso innovativo della luce e del colore, Abisso invita i visitatori a esplorare le profondità dell’essere umano e le sue connessioni emotive. Questa installazione non solo esalta la bellezza architettonica del Teatro di Corte, ma offre anche una riflessione sulla fragilità e la forza della vita, rendendo omaggio all'eredità culturale e artistica del luogo.

Dal 21 maggio al 20 luglio 2025, il Teatro di Corte della Reggia di Caserta ospita Abisso, una monumentale instAllazione site-specific dell’artista norvegese Per Barclay, curata da Marina Guida. Un progetto potente e visionario che trasforma uno dei luoghi più sontuosi del patrimonio borbonico in. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Alla Reggia di Caserta l’arte di Per Barclay si specchia nell’Abisso

Se ne parla anche su altri siti

Arte Contemporanea alla Reggia di Caserta: “Crash”, una Venere per la parità di genere - Gioiello Unesco di fama mondiale, per la primavera del 2025, il 20 marzo, la Reggia di Caserta ospita un’installazione collettiva di arte contemporanea e impegno sociale con “Crash”: scultura e monumentale Venere site specific, simbolo di emancipazione e parità di genere. Per l’occasione, la Reggia Di Caserta concede gli spazi della Sala Romanelli, dove i visitatori potranno usufruire dell’opera con lo stesso biglietto di ingresso al palazzo. 🔗Leggi su ildenaro.it

La primavera all’insegna della meraviglia alla Reggia di Caserta, musei aperti per le festività - Tempo di lettura: 5 minutiLa Reggia di Caserta si prepara ad accogliere i visitatori delle festività pasquali e dei lunghi ponti di primavera. Il Museo sarà aperto anche nelle giornate di Pasqua, Lunedì in Albis e 25 aprile.In considerazione della gravissima carenza di personale di vigilanza e fruizione, attualmente -40% circa rispetto alla dotazione organica prevista, al fine di accogliere al meglio i propri pubblici, la Reggia di Caserta ha individuato le seguenti modalità di gestione delle giornate dal 18 al 27 aprile:Venerdì 18 aprile, sabato 19 aprile – Apertura secondo le modalità e ... 🔗Leggi su anteprima24.it

Choco Italia, dolcezze a due passi dalla Reggia di Caserta - Choco Italia, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolceze italiane, arriva a Caserta per la seconda tappa dell’anno. È la centralissima Piazza Dante a Caserta, a pochi passi dalla meravigliosa Reggia vanvitelliana, a prepararsi per la seconda tappa dell’anno di Choco Italia. In programma da venerdì 7 a domenica 9 marzo, la fiera del […] 🔗Leggi su 2anews.it

Reggia di Caserta, il Teatro di Corte si trasforma con l'Abisso di Per Barclay; Abisso – Per Barclay alla; Invito anteprima stampa della mostra Abisso di Per Barclay al Teatro di Corte; Per Barclay ha aperto un «abisso» nella Reggia di Caserta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alla Reggia di Caserta Per Barclay e l'Abisso degli idrocarburi - Dal 21 maggio al 20 luglio la Reggia di Caserta ospita la mostra Abisso, progetto site-specific di Per Barclay a cura di Marina Guida: Una potente esplorazione visiva e simbolica, capace di sovvertire ... 🔗ansa.it

La mostra abisso di Per Barclay alla reggia di Caserta: un’installazione site-specific tra attrazione e inquietudine - Dal 21 maggio al 20 luglio 2025, il Teatro di Corte della Reggia di Caserta ospita "abisso" di Per Barclay, un’installazione che trasforma lo spazio storico con riflessioni sugli idrocarburi e la memo ... 🔗gaeta.it

Alla Reggia di Caserta Per Barclay e l'Abisso degli idrocarburi - Dal 21 maggio al 20 luglio la Reggia di Caserta ospita la mostra Abisso, progetto site-specific di Per Barclay a cura di Marina Guida: Una potente esplorazione visiva e simbolica, capace di ... 🔗ansa.it