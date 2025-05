alla maestra licenziata per il profilo onlyfans offerta la segreteria provinciale del sindacato cub scuola

Elena Maraga, la maestra di 29 anni licenziata "per giusta causa" dopo aver pubblicato contenuti su OnlyFans, riceve un'interessante proposta dalla segreteria provinciale del sindacato Cub Scuola. Dopo aver impugnato il licenziamento e avviato cause legali contro l'asilo paritario, la sua storia è diventata un simbolo di discussione su libertà e lavoro.

Dopo il licenziamento “per giusta causa”, dopo l’impugnazione e le cause legali contro l’asilo paritario, una proposta di lavoro è arrivata a Elena Maraga, la maestra 29enne che postava contenuti sulla piattaforma per adulti OnlyFans e la cui vicenda è diventata un caso nazionale. A quanto riporta Il Gazzettino infatti, il Cub Scuola ha offerto all’insegnante di diventare segretaria provinciale del sindacato di base delle scuole.Il caso di Elena Maraga era scoppiato dopo che una serie di foto della Marago, prese direttamente d Alla sua piattaforma OnlyFans , erano state fatte circolate indebitamente nella chat degli amici di calcetto di uno dei genitori della maestra . Foto che la moglie dell’uomo aveva visto, decidendo così di segnalare l’insegnante Alla Scuola . Immagini per adulti che però non sarebbero mai dovute uscire dal canale social protetto secondo esplicita indicazione contenuta nello stesso profilo della Marago: “Tutto il contenuto pubblicato su questo account OnlyFans è materiale protetto da copyright esclusivo, chiunque lo diffonderà sarà rintracciato e perseguito da sanzione penale“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

