Alla biblioteca comunale di Terni gli incontri sull’allattamento a sostegno delle mamme

Da maggio, il laboratorio della sezione Zerosei della biblioteca comunale di Terni (Bct) torna a ospitare incontri dedicati al sostegno delle mamme sull'allattamento. Questi eventi, promossi dalla Leche League Italia (Llli) in collaborazione con la direzione welfare del Comune di Terni, offrono un'occasione preziosa per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e costruire una rete di sostegno tra neomamme. Un’iniziativa pensata per accompagnare le mamme in questo importante percorso.

Da questo mese di maggio riprendono presso il laboratorio della sezione Zerosei della bibliotecacomunale di Terni (Bct) gli incontri a sostegnodellemamme sull’Allattamento, organizzati dAlla Leche League Italia (Llli) in collaborazione con la direzione welfare del Comune di Terni.LA LECHE. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Alla biblioteca comunale di Terni gli incontri sull’allattamento a sostegno delle mamme

