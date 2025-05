Alisha Lehmann al lancio del documentario Dream like Juventus Women | Amo essere alla Juve ogni mattina mi sveglio e sorrido Sul mio rapporto con i social media…

Alisha Lehmann, attaccante della Juventus Women, ha condiviso le sue emozioni durante il lancio del documentario "Dream like Juventus Women". Parlando del suo amore per la Juventus e del suo rapporto con i social media, ha rivelato come ogni mattina si sveglia con un sorriso. Ecco le sue dichiarazioni a margine dell’evento organizzato dallo Juventus Creator Lab.

AlishaLehmann ha parlato a margine del lancio del documentario “DreamlikeJuventusWomen”. Le dichiarazioni della bianconeraLa calciatrice della JuventusWomen AlishaLehmann ha parlato a margine dell’evento del lancio dell’ultimo prodotto dello Juventus Creator Lab Original “DreamlikeJuventusWomen” dedicato alla squadra femminile. Queste le sue dichiarazioni.DreamlikeJuventusWomen E SOCIAL MEDIA – «Non abbiamo recitato davvero perché era più simile alla realtà. Però sì, è stato bello. E come si inizia con i social media? In realtà non ho mai iniziato con i social media, ho semplicemente pubblicato come tutti gli altri e poi è diventata una cosa comune. Ma alla fine mi limito a postare come qualsiasi altro giocatore o giocatrice. Quindi sì, a dire il vero non ho fatto niente di speciale». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisha Lehmann al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Amo essere alla Juve, ogni mattina mi sveglio e sorrido. Sul mio rapporto con i social media…»

Cosa riportano altre fonti

Alisha Lehmann: «Amo essere alla Juve, mi sveglio e sorrido»; La calciatrice più sexy del mondo, Alisha Lehman, collabora con Maya Jama in un progetto inedito: i dettagli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alisha Lehmann: “Un’ex calciatrice svizzera mi ha ferita raccontando cose che non avrei mai detto” - Alisha Lehmann ha raccontato cosa ha vissuto due settimane fa quando ha ascoltato un'intervista di una sua ex compagna di squadra in Nazionale: "Mi ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diletta Leotta: Amo essere wow in TV, ma mio marito mi vede al naturale

Diletta Leotta ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale in un'intervista al Corriere della Sera.

Prevenzione del tumore al seno: screening gratuiti alla Cri di Albiano Magra in Lunigiana con un senologo d’eccezione. il dottor Mario Valli

La prevenzione del tumore della mammella è oggetto di una giornata di screening gratuito che si terrà sabato prossimo 15 giugno con inizio alle ore 9 e termine alle 13 nei locali del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana Le visite saranno effettuate da un grande specialista del settore una celebrità se vogliano.