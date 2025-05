Alfabetizzazione economica | chiave per l' equità di genere al forum ANSA Incontra

L’alfabetizzazione economica è fondamentale per promuovere l'equità di genere, e il forum ANSA Incontra si propone di affrontare questa tematica cruciale. In un contesto in cui il basso livello di formazione economica, soprattutto tra le donne, contribuisce a perpetuare il divario di genere, l'evento offrirà spunti per un futuro più equo e inclusivo.

Un futuro di maggiore equità e inclusione sociale passa anche dall'Alfabetizzazione economico finanziaria. Il basso livello di formazione economica in Italia, soprattutto tra le donne, è tra le cause e le conseguenze del divario di genere. Sono questi i temi al centro del forumANSAIncontra "Econo.MIA: l'Alfabetizzazione finanziaria a supporto dell'equità di genere", in streaming martedì 13 maggio, dalle ore 15.Interverranno la statistica Linda Laura Sabbadini, già direttrice dell'Istat, la co-segretaria generale di ActionAid, Katia Scannavini, e il direttore risorse umane per le attività logistiche di Amazon in Italia, Salvatore Iorio, che presenterà un innovativo progetto di formazione economico-finanziaria, realizzato da Amazon con ActionAid. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfabetizzazione economica: chiave per l'equità di genere al forum ANSA Incontra

