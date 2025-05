Alfa a Radio2 Social Club | L’ansia è un problema di noi giovani

Alfa, ospite di Radio2 Social Club, ha condiviso con ironia le sue esperienze legate all’ansia, un tema che affligge molti giovani. Durante la trasmissione, condotta da Luca Barbarossa e Ema Stokholma, ha anche scherzato sulla sua eterna attesa per prendere la patente, rivelando di affrontare spesso test online senza risultati soddisfacenti.

ROMA – “La patente non l’ho ancora presa, forse alla fine di tutte le edizioni di SocialClub ce la farò”. Così ha scherzato Alfa stamattina negli studi di Rai Radio2 a Radio2SocialClub condotto da Luca Barbarossa e con Ema Stokholma. E poi ha rivelato: “Faccio tanti test online ma faccio sempre almeno 5 errori, è diventato difficilissimo. Come fa chi l’ha presa ad avercela fatta se poi la maggior parte delle persone non sa guidare?”. “Che macchina mi farei? Ovviamente l’Alfa Romeo”, aggiunge ridendo.L’artista, parlando del titolo del suo nuovo singolo che vede il featuring di Manu Chao sottolinea: “’A me mi piace’ non si può dire ma rende l’idea, tra l’altro la Crusca dice che nel linguaggio colloquiale si può usare e la musica è un linguaggio colloquiale per eccellenza”. Alfa racconta come è nata la collaborazione con il cantautore franco-spagnolo: “Con Manu Chao ci siamo beccati un anno fa al suo concerto a Milano, grazie al mio manager sono entrato nel backstage, abbiamo chiacchierato e ci siamo trovati musicalmente. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Alfa a Radio2 Social Club: “L’ansia è un problema di noi giovani”

