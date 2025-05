Alexander-Arnold ha fischiato mentre i campioni sperperano il vantaggio di due goal contro i cannonieri ostinati

L'Arsenal ha dimostrato grande resilienza tornando da un iniziale svantaggio di 2-0 per strappare un pareggio ad Anfield. Durante la partita, i tifosi del Liverpool hanno manifestato il loro disappunto nei confronti di Trent Alexander-Arnold, fischiando il difensore, recentemente annunciatosi in partenza alla fine della stagione. Scopriamo i dettagli di questo incontro che ha infiammato gli animi dei due club.

2025-05-11 19:50:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’Arsenal è tornato dal 2-0 in giù per rivendicare un punto ad Anfield con i sostenitori di Liverpool che chiariscono il loro dispiacere con Trent Alexander-Arnold fischiando il back-back wazzaway.Alexander-Arnold ha annunciato questa settimana che avrebbe lasciato il club alla fine della stagione, molto probabilmente si univa al Real Madrid, e il suo nome è stato deriso prima di dare il via e quando è arrivato per Conor Bradley a metà del secondo tempo.Trent Alexander-Arnold ha ricevuto “alcuni fischi” quando è stato sottoposto a Conor Bradley pic.twitter.comaqfwodxov4– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 11 maggio 2025Tutto è stato aggiunto a un pomeriggio frustrante per Liverpool, che ha vinto il titolo due settimane fa e sembrava navigare in un’altra vittoria con gol Quickfire di Cody Gakpo e Luis Diaz che li vedevano andare a metà tempo con un vantaggio per 2-0. 🔗Leggi su Justcalcio.com

