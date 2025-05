Alex De Minaur vuole conquistare Roma a modo suo

Sabato agli Internazionali di tennis Roma 2025, Alex De Minaur ha dimostrato la sua classe, sconfiggendo Luca Nardi in due set. Ora, il giovane australiano si prepara per un'importante sfida contro Hugo Dellien, con l'intento di continuare il suo cammino nel torneo. «Amo giocare qui in Italia», confida Alex, un'emozione che va oltre il campo da tennis e racconta il suo legame speciale con il nostro Paese.

Sabato agli Internazionali di tennis Roma 2025 Alex De Minaur ha confermato ancora una volta il suo status di tennista di grande qualità, superando con autorità Luca Nardi in due set (6-3, 6-4). Oggi De Minaur è pronto per un'altra sfida: affronta Hugo Dellien, con l'obiettivo di proseguire un torneo che gli sta dando tanto, anche fuori dal campo. «Amo giocare qui in Italia», ci racconta Alex. «Il supporto del pubblico è sempre incredibile. È un posto speciale per me, legato a ricordi bellissimi non solo dai tornei, ma anche dalle vacanze. Tornarci è sempre un piacere».Il suo tennis, solitamente associato alle superfici rapide, sta sorprendendo anche sulla terra battuta. A Montecarlo, ad esempio, ha raggiunto le semifinali, il suo miglior risultato in un Masters 1000 su terra rossa. La sua corsa è stata fermata solo da un fortissimo Lorenzo Musetti, ma quella partita ha segnato un altro passo avanti per l'atleta che continua a dimostrare di essere sempre più competitivo anche su superfici tradizionalmente ostiche per gli australiani.

