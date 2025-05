Alberi abbattuti per il parcheggio di viale Giostra arriva la diffida del Comitato 3S | Interventi senza indagini tecniche

Il movimento 3S, guidato da Gaetano, presenta una richiesta di chiarimenti riguardo agli abbattimenti già effettuati degli alberi in viale Giostra. Inoltre, l'organizzazione diffida ulteriori interventi, sottolineando la necessità di rispettare le procedure previste e coinvolgere le parti interessate, per garantire una gestione trasparente e responsabile del patrimonio verde urbano.

Una richiesta di chiarimenti sugli abbattimenti già effettuati degli Alberi in vialeGiostra e una diffida ad intraprendere nuovi Interventisenza "il rispetto delle procedure previste e il convolgimento delle parti interessate".E' quella che arriva dal movimento 3S presieduto da Gaetano.

