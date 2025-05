Alberi abbattuti per il parcheggio di viale Giostra arriva la diffida del Comitato 3S | Interventi senza indagini tecniche

Il Comitato 3S, guidato da Gaetano, alza la voce contro gli abbattimenti degli alberi per il parcheggio di viale Giostra. Con una formale diffida, richiede chiarimenti sulle operazioni già svolte e chiede di sospendere nuovi interventi, evidenziando l'importanza di rispettare le procedure e coinvolgere le parti interessate.

Una richiesta di chiarimenti sugli abbattimenti già effettuati degli Alberi in vialeGiostra e una diffida ad intraprendere nuovi Interventisenza “il rispetto delle procedure previste e il convolgimento delle parti interessate”.E’ quella che arriva dal movimento 3S presieduto da Gaetano. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Alberi abbattuti per il parcheggio di viale Giostra, arriva la diffida del Comitato 3S: "Interventi senza indagini tecniche"

Se ne parla anche su altri siti

Cosa ne sarà degli alberi superstiti di viale Giostra (foto) - MESSINA. Gli alberi del controviale direzione mare di viale Giostra saranno abbattuti come è toccati a quelli del marciapiede opposto, nell’ambito dei lavori per il parcheggio di Giostra, o saranno ri ... 🔗letteraemme.it

Alberi viale Giostra, la V circoscrizione: "Salviamo i 25 superstiti" - La parola d'ordine è salvare gli alberi. Evitare soprattutto di abbatterne altri . Impedire che i 25 platani superstiti del cantiere parcheggio del viale ... 🔗rtp.gazzettadelsud.it

Gli alberi in viale Giostra andavano tagliati? Cosa diceva la perizia - MESSINA. Su 22 alberi, tra quelli tagliati in viale Giostra per i lavori del parcheggio d’interscambio, solo due sono stati giudicati a “pericolosità estrema”, con prescrizione di abbattimento immedia ... 🔗letteraemme.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata della Terra: Cellularline festeggia 1.000 alberi su Treedom e annuncia nuovi accessori eco-friendly

Nuovi caricatori e cavi ecosostenibili entreranno a far parte di BECOME,la linea di accessori prodotti con materiali biodegradabili e compostabiliOltre 190 paesi dell’ONU celebreranno quest’anno la Giornata della Terra, con circa un miliardo di persone mobilitate per la salvaguardia del pianeta.