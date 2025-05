Albasi Pd chiede tempi certi e trasparenza a Open Fiber

Il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd) ha presentato un'interrogazione alla Giunta dell'Emilia-Romagna per sollecitare chiarimenti sui ritardi nell'implementazione dei piani per la banda ultra-larga. L'attenzione si concentra in particolare sui progetti affidati a Open Fiber, evidenziando l'urgenza di adottare misure concrete per garantire avances significative in questo settore fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture digitali nella regione.

Il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd) ha depositato un'interrogazione alla Giunta dell'Emilia-Romagna per chiedere chiarimenti e misure concrete rispetto ai ritardi nell'attuazione dei piani per la banda ultra-larga, con particolare riferimento ai progetti affidati a OpenFiber nelle aree.

